Выборы

Выборы

10:22 22.09.2020

Верещук вновь вызвала Кличко на дебаты: Поговорим, как мэр с мэром

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Верещук вновь вызвала Кличко на дебаты: Поговорим, как мэр с мэром

Кандидат на должность мэра Киева от "Слуги народа", народный депутат Украины от одноименной фракции Ирина Верещук после своей официальной регистрации в Киевской территориальной избирательной комиссии и действующего мэра столицы Виталия Кличко кандидатами на эту должность снова пригласила Кличко на дебаты.

"Как кандидат кандидата еще раз приглашаю: господин Кличко, приходите на дебаты, если вам нечего скрывать, так же, как и мне. Мы поговорим, как мэр с мэром. Давайте определим в честных дебатах, был ли эффективным господин мэр и смогу ли я быть эффективной, как госпожа мэр?" - заявила Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

Она также ответила на вопрос ведущего, можно ли сравнивать столицу с городом Рава-Русская (Львовская обл.), городским головой которого ранее была Верещук.

"Господин Кличко, Вы же понимаете, где Рава-Русская, а где Киев? Не бойтесь, давайте выйдем на дебаты. Я, женщина и в прошлом мэр маленького городка, не боюсь выйти на дебаты против Вас, чемпиона мира по боксу. Пусть каждый покажет, которым мэром он был и каким может быть, - это все сразу станет видно", - добавила Верещук.

Теги: #кличко #дебаты #верещук

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