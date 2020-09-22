У меня команда, за которую не стыдно – Верещук

Кандидат на должность мэра Киева от "Слуги народа", народный депутат Украины от одноименной фракции Ирина Верещук рассказала о команде, которая идет на выборы в столице, о поддержке президента и предвыборных обещаниях.

"Мы общаемся сейчас часто с президентом и понимаем друг друга, мы на одной стороне, на одной странице истории Украины и Киева. Мы общались по кандидатурам в Киевсовет, потому что мне было очень важно, чтобы президент знал, какие это люди, какие требования к ним выдвигают. Как вы видели, со мной на сцене стояли достойные люди, которые являются экспертами в своих областях: волонтеры, спортсмены, участники боевых действий. Одним словом - это та команда, за которую не стыдно. Это те люди, которые хотят качественных изменений, и президент нас в этом поддерживает", - сказала Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

Она также ответила, готова ли выполнять все свои предвыборные обещания в случае победы на выборах.

"Я убеждена, что выполню все свои обещания. Я не говорю об эфемерных вещах, а говорю о конкретике. Если я говорю, что реконструирую Бортническую станцию аэрации, то это будет сделано. Если я говорю, что мы построим мусороперерабатывающий завод, то я точно знаю, как это сделать. Для меня есть два вида людей: или об истории или о деньгах. Я туда, где об истории", - заверила Верещук.

Кроме того, политик заявила, что не будет держаться за должность мэра и сложит полномочия, если этого потребует громада.

"Конечно, я подчиняюсь воле громады. Нельзя идти вопреки этой воле, и, понятно, что решение громады - определяющий фактор для меня. Не может быть ни "смотрящих", ни "любих друзів" - есть только громада и диалог с громадой. Если громада скажет: "Достаточно, мы тебе благодарны", я сразу же напишу заявление и сложу полномочия", - обещает Верещук.