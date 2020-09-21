Выборы

Выборы

18:10 21.09.2020

Без скатертей и в маске. В ЦИК рассказали об особенностях голосования в условиях карантина

1 мин читать
Без скатертей и в маске. В ЦИК рассказали об особенностях голосования в условиях карантина

Кабинет министров Украины принял постановление об организации и проведении выборов во время карантина, которое определяет условия их проведения на участках, а также требования и рекомендации к избирателям, сообщает Центризбирком.

"Кроме паспорта, теперь обязательной будет и маска. Ее нужно снять только для того, чтобы член комиссии идентифицировал вас. Советуем захватить и ручку. Дистанция 1,5 метра и температурный скрининг на входе… На этих выборах без скатертей (для легкой дезинфекции поверхностей)", - сообщается на странице ЦИК в Фейсбуке в понедельник.

Кроме того, для избирателей с признаками респираторного заболевания в помещении будет отдельная кабинка и ящик для голосования.

А избиратель на самоизоляции или обсервации сможет голосовать по месту пребывания. "Для этого нужно будет подать заявление в участковую избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #карантин #условия #местные_выборы #цик

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В ЦИК рассказали, как будет проходить голосование на участках в условиях карантина

ЦИК запускает обучающую платформу о выборах

ЦИК запускает обучающую платформу о выборах

Корниенко: Мы работаем над тем, чтобы начать рассматривать законопроект "О столице" до выборов

Киев ждет генеральная уборка – Верещук

Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин – Зеленский

С начала избирательного процесса полиция Украины внесла в ЕРДР сведения о 43 уголовных делах

Сеть "Опора" разработала калькулятор для расчета залога кандидатов на местных выборах

Наблюдать за местными выборами в Украине смогут представители 116 общественных организаций – ЦИК

ЦИК зарегистрировала на выборы нардепа в округе №208 кандидата от "Слуги народа" и его однофамильца-самовыдвиженца

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Киева сделали всё возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом – Кличко

Фокин: выборы в ОРДЛО можно провести под эгидой ООН и с помощью создания "международного временного правительства"

От "Голоса" на выборы в Киевсовет пойдут президент Ассоциации адвокатов и экс-замглавы Минздрава

"Голос" готовит жалобу в НАПК из-за проведения партконференции "Слуги народа" в КНУ им.Шевченко

В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату выборов на подконтрольных районах Донбасса - Фокин

"За майбутнє" выдвинула кандидатов в Киевский горсовет и на пост мэра, список возглавил Гусовский

Издание монографии "Право в политической жизни Украины"

"Батькивщина" официально выдвинула Кучеренко на пост мэра Киева

"Слуга народа": проведение партконференции во внутреннем дворе КНУ им.Шевченко не нарушает законодательства

За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко - 13,3%

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА