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17:54 21.09.2020

Власти Киева сделали всё возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом – Кличко

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Власти Киева сделали всё возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом – Кличко

В киевских больницах находятся 1010 больных COVID-19, из них 189 человек - в тяжелом состоянии, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1 010 больных коронавирусом. Из них 30 детей. 189 пациентов - в тяжелом состоянии. 293 получают кислородную поддержку. 22 больных - под аппаратами ИВЛ", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.

По словам мэра, еще 101 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус, 366 больных - находятся в стационарах с воспалением легких.

Он подчеркнул, что медицинских препаратов для лечения больных СOVID-19 и средств индивидуальной защиты в столичных больницах достаточно.

"Напомню, город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы обустроили уже более 2200 коек в 18 медучреждениях столицы. Сегодня работаем над привлечением к оказанию помощи больным коронавирусом как специалистов, так и коечного фонда учреждений Национальной академии медицинских наук, Минздрава, ведомственных медучреждений. А это в целом - более 11 тыс. коек. Город с начала пандемии выделил 106 млн грн на покупку необходимых медикаментов. И это при условии того, что централизованные закупки осуществляют и сами больницы на деньги, которые им выделяет Национальная служба здоровья. Поэтому, подчеркну: лекарств и средств защиты столичным больницам хватает", - сказал Кличко.

Также мэр напомнил, что препаратов именно от коронавируса пока не существует. Столичные медики применяют различные препараты - в зависимости от симптомов у больного.

Теги: #кличко #коронавирус

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