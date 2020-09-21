Выборы

Выборы

16:50 21.09.2020

От "Голоса" на выборы в Киевсовет пойдут президент Ассоциации адвокатов и экс-замглавы Минздрава

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От "Голоса" на выборы в Киевсовет пойдут президент Ассоциации адвокатов и экс-замглавы Минздрава

На выборы в Киевский городской совет от партии "Голос" пойдут президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош, действующий депутат Киевсовета Константин Богатов (внефракционный) и бывший заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

Двадцатку кандидатов от "Голоса" на своей странице в соцсети Facebook обнародовал номер 1 в этом списке – бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.

В пятерке претендентов также волонтер, доброволец 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Алина Михайлова и представитель IT-сектора Григорий Маленко.

Кроме того, от "Голоса" будут баллотироваться владелец инвестиционной компании Тарас Козак, контрразведчик Василий Попатенко и руководитель Киевской городской организации "Демократический альянс" Ольга Гвоздик.

Нефьодов напомнил, что кандидатом от "Голоса" на пост мэра Киева является известный шоумен, волонтер Сергей Притула.

Ранее Нефьодов уже сообщал, что будет баллотироваться на предстоящих местных выборах в Киевский горсовет от партии "Голос".

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #голос #киевсовет #выборы

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