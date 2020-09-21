Выборы

Выборы

15:19 21.09.2020

ЦИК запускает обучающую платформу о выборах

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ЦИК запускает обучающую платформу о выборах

Центральная избирательная комиссия 21 сентября запускает обучающую платформу https://cvkpro.com/, где каждый избиратель сможет проверить и углубить знания о выборах.

Как сообщается на сайте ЦИК, обучение происходит в форме интерактивных диалогов с известными историческими персонажами и сопровождается короткими видеороликами.

В понедельник, 21 сентября, на платформе станет доступным первый ознакомительный онлайн-курс "ПРОсто о выборах". Пройдя его, участники учений смогут узнать, зачем нужны выборы, какие есть их виды и как проходят выборы в разных странах мира.

Сайт предлагает ПРОдвинутые курсы и ПРОсветительские материалы. Есть раздел "Помощь: вопросы и ответы".

"Впервые за историю существования Центральной избирательной комиссии начинается проект такого формата, где простыми словами объясняется ценность выбора. Наша цель заключается в том, чтобы человек, который идет на выборы, понимал важность своего голоса. Каждый выбор - важен", - подчеркнул член ЦИК Андрей Гевко.

"ЦИК: просвіта" - единственный образовательный портал о выборах простыми словами, над разработкой которого работали более 30 специалистов. Проект разработан по запросу ЦИК при поддержке проекта Совета Европы "Поддержка прозрачности, инклюзивности и честности избирательной практики в Украине".

Как известно, на 25 октября в Украине запланированы местные выборы.

Теги: #цик #выборы #проект

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