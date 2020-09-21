Издание монографии "Право в политической жизни Украины"

Саакашвили призвал украинских предпринимателей записывать видеообращения с изложением проблем и обещает их все проанализировать
"Слуга народа": проведение партконференции во внутреннем дворе КНУ им.Шевченко не нарушает законодательства
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко - 13,3%
На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 21,5% украинцев, "Евросолидарность" – 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, "Батькивщину" – 8,7%
У здания КНУ им.Шевченко в центре Киева проходит акция против участия вуза в политических мероприятиях
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