"Батькивщина" официально выдвинула Кучеренко на пост мэра Киева

Конференция Киевской городской партийной организации ВО "Батькивщина" приняла решение о выдвижении Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на очередных выборах 25 октября.

Соответствующее решение было единогласно принято во время второго этапа 14-й конференции, которая состоялась в понедельник, 21 сентября, в Киеве, сообщила пресс-служба партии.

Кучеренко в презентации своей программы отметил, что у киевской команды Юлии Тимошенко есть стратегия решения главных проблем украинской столицы - модернизация жилищного фонда и инфраструктурных сетей, установление справедливых тарифов, уменьшение заторов, упорядочение застройки, план по улучшению экологии, озеленению города и др.

"Сегодня Киев находится в мощном, системном управленческом кризисе. Этот кризис связан с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды - безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса. Но прежде всего Киев должен быть комфортным именно для киевлян", - сказал кандидат на пост мэра.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в аудиообращении к участникам конференции назвала местные выборы шансом на изменения, возможностью перезагрузить некомпетентной власти и прекратить эксперименты над страной.

"У этих выборов большая миссия. Эта миссия в том, чтобы именно местные громады, особенно Киева, могли привести к власти коалиции, которые не воспринимают политику новой колонизации Украины. Которые готовы сказать "нет" политике центральной власти, которая прямо бьет по каждой украинской семье и каждой украинской громаде. Задача этих местных выборов - объединиться и показать, что украинцы и громады - великая сила, которая понимает, что делают со страной, и которая имеет осознание того, что политика должна быть диаметрально изменена - когда все ресурсы будут работать на Украину и украинцев", - отметила Тимошенко.

Партия "Батькивщина" официально заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране.