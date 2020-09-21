"Слуга народа": проведение партконференции во внутреннем дворе КНУ им.Шевченко не нарушает законодательства

Киевская городская ячейка партии "Слуга народа" не нарушила украинское законодательство, проведя свою конференцию во внутреннем дворе Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, поскольку для мероприятия не были использованы помещение и сотрудники ВУЗа, заявляют в пресс-службе политсилы.

"Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного. Во дворе красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева и представили команду, которая способна обеспечить это развитие. Мероприятие состоялось на части открытой территории ВУЗа в выходной день, когда не производится образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье", - указано в сообщении пресс-службы "Слуги народа" в понедельник.

В партии отметили, что агитация на Киевской городской конференции политсилы не могла осуществляться, поскольку ячейка пока что не является субъектом избирательного процесса.

"Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс пока продолжается", - добавили в пресс-службе.

В сообщении указано, что политические оппоненты "Слуги народа" также не раз проводили свои мероприятия на территории ВУЗов - на условиях аренды помещений и без агитации студентов.

В партии также выступили с инициативой о статусе внутреннего дворика КНУ: "Кстати, мы считаем, что внутренний дворик "Красного корпуса" КНУ должен быть публично доступным, поскольку является частью истории и культуры Киева. Поэтому "Слуга народа" выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время".

Как сообщалось, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.

Позже Студенческий парламент заявил, что считает недопустимым проведение публичного мероприятия партии "Слуга народа" на территории университета. По мнению студентов, эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 года 1/9-525.

До этого Минобразования своим письмом напомнила о недопустимости политической агитации в учебных заведениях. В частности, напомнили, что согласно ст. 31 закона "Об образовании" политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений.

В учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат: наименование или символику политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений); изображения, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся членами (участниками) или учредителями политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений); изображения, фамилии, имена и отчества выборных лиц и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В понедельник, 21 сентября, у здания красного корпуса университета имени Тараса Шевченко проходила акция "Образование без политики". Участники акции осудили действия администрации КНУ им. Шевченко, считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

Кроме того, участники требовали отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют подключить представителей студенчества.