"Слуга народа" планирует занять 1-е место на выборах в Киеве по партспискам - Корниенко

Партия "Слуга народа" планирует занять первое место на местных выборах в Киеве по партийным спискам, заявил председатель этой политсилы Александр Корниенко.

"Мы планируем занять первое место на выборах по партийным спискам - эта цель у нас есть, она никуда не делась. Мы не боимся ответственности", - сказал Корниенко в воскресенье в ходе городской партийной конференции "Слуги народа".

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.