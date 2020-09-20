Выборы

Выборы

16:52 20.09.2020

"Слуга народа" планирует занять 1-е место на выборах в Киеве по партспискам - Корниенко

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"Слуга народа" планирует занять 1-е место на выборах в Киеве по партспискам - Корниенко

Партия "Слуга народа" планирует занять первое место на местных выборах в Киеве по партийным спискам, заявил председатель этой политсилы Александр Корниенко.

"Мы планируем занять первое место на выборах по партийным спискам - эта цель у нас есть, она никуда не делась. Мы не боимся ответственности", - сказал Корниенко в воскресенье в ходе городской партийной конференции "Слуги народа".

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

 

Теги: #корниенко #слуга_народа

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