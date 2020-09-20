Партия "Слуга народа" назвала первую десятку на выборах в Киеве, список возглавит общественный деятель Евгения Кулеба

Киевская городская организация партии "Слуга народа" в воскресенье, 20 сентября, утвердила кандидатов на выборах в Киевский городской совет.

Кандидатов в депутаты Киевского горсовета от "Слуги народа" представила народный депутат из одноименной фракции и кандидат в мэры Киева от этой партии Ирина Верещук на городской партийной конференции "Слуги народа", которая прошла во внутреннем дворе Киевского национального университета им.Т.Шевченко.

Список политсилы возглавит известный общественный деятель Евгения Кулеба - координатор создания Сквера Небесной сотни, руководитель общественной организации ""Місто-сад".

"Евгения Кулеба будет первым, так называемым, нулевым номером, то есть если партия "Слуга народа" наберёт хотя бы 5%, остальные не факт, что попадут, им ещё нужно будет поработать. Такая избирательная система, сорри, мы такую приняли, сами теперь не знаем, что с ней делать, честно говоря, а вот Евгения, в таком случае точно будет в Киевсовете", - сказал в ходе брифинга глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Остальные девять позиций в списке распределились так:

- Михаил Присяжнюк, правозащитник, телеведущий, ведущий социального проекта "Один за всех";

- Елена Говорова, легкоатлет, призер Олимпийских игр, телеведущая;

- Юрий Федоренко, частный предприниматель, правозащитник, председатель общественной организации "Твердыня";

- Владислав Трубицин, букинист и меценат, основатель Благотворительного фонда "Культурные новации";

- Лилия Пашинна, адвокат;

- Георгий Зантарая, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины;

- Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки Украины;

- Виктория Бурдукова, телевизионный продюсер ("Ревизор", "Страсти по ревизору"), председатель Экспертного совета Украинской телевизионной академии;

- Зоряна Скалецкая, бывшая министр здравоохранения, юрист в области медицинского права.

Также кандидатами в депутаты Киевского городского совета от партии стали: юрист Анна Маляр, общественный деятель, глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик, популяризатор науки Ксения Семёнова, руководитель ОО "Ветеранское дело", ветеран Алексей Киселев, президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот же день будут избираться депутаты Киевсовета и киевский городской голова.

По данным опроса центра политических исследований "Имидж-контроль", которое проходило 6-8 сентября 2020 года (2035 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,2%), за политическую партию "Слуга народа" в столице готовы проголосовать 17,6% киевлян , "УДАР" набирает чуть больше - 17,7%. На третьем месте "Европейская солидарность" - 11,7%. Далее идут "Батькивщина" с 9,6% поддержки киевлян и "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 6%. У партии Игоря Смешко "Сила и честь" 5% голосов. Остальные политсилы не преодолевают 5% барьер.

Согласно данным этого опроса, на выборах мэра столицы Виталия Кличко проголосовали бы 37,6% Ирину Верещук - 13,3%. На третьем месте Андрей Пальчевский, за которого готовы отдать свои голоса 6,4% среди тех, кто пойдет на выборы. Далее следуют Алексей Кучеренко (6,1%), Сергей Притула (5,3%) и Андрей Ильенко (4,5%).