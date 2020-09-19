Нардеп из "Голоса" Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы

Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") заявила о намерении баллотироваться на пост городского головы Винницы.

"Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!" - написала Устинова на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

Она уточнила, что является винничанкой, в этом городе живет "самый дорогой человек" в ее жизни - мама Ульяна Устинова.

Нардеп Устинова является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Секретарь счетной комиссии Верховной Рады.

В настоящее время мэром Винницы является Сергей Моргунов.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.