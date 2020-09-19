Кто будет баллотироваться от УДАРа на выборах в Киевсовет

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18 вересня, політична партія чинного міського голови Віталія Кличка УДАР на зборах оголосила список своїх кандидатів на вибори до Київської міської ради на чергових місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня.

Також партія офіційно висунула Кличка кандидатом на посаду мера Києва. "Хмарочос" розбирався, хто очолив районні списки, хто ці люди та чим вони займаються.

Голосіївський район (округ 1):

Калініченко Дмитро Юрійович – депутат Київради від фракції «Єдність»; Панчій Тарас Михайлович – колишній перший заступник голови Департаменту благоустрою КМДА; Олексюк Надія Юріївна – адвокатка та правозахисниця; Пинзеник Олеся Олександрівна – громадська активістка, позафракційна депутатка Київради; Олійник Ярослав Анатолійович – адвокат; Буданова Маріанна Олександрівна; Марі Ігор Владиславович – засновник «Київської міської спілки ветеранів АТО»; Шовковський Олександр Володимирович – колишній український футболіст, воротар ФК «Динамо Київ»; Гордієць Сніжана Станіславівна – адвокатка; Кушнір Ілля Ігорович – син глави правління ПАТ «ХК» Київміськбуд» Ігоря Кушніра; Нікончук Андрій Михайлович – керівник громадянського союзу «Асоціація професійних управителів нерухомістю України».

Дарницький район (округ 2):

Гончаров Володимир Валентинович – депутат Київради від БПП «Солідарність»; Макаренко Максим Анатолійович; Чечеринда Єгор Володимирович – український новинар і телеведучий; Маркута Оксана Петрівна; Данилова Ніколь Вікторівна – експертка «Глобальна інноваційна програма чистих технологій для МСП в Україні» сприяє інноваціям у сфері чистих технологій»; Гончаров Олександр Володимирович – депутат Київради від БПП «Солідарність»; Балацій Ігор Миколайович – засновник БФ «Дарниця», в 2015 році балотувався до Київради від БПП «Солідарність»; Бурсак Максим Олександрович – український боксер-професіонал, який виступає у середній ваговій категорії; Сухопара Ольга Миколаївна – колишня помічниця народного депутата Олександра Юрченка; Русіна Юлія Олександрівна – засновниця БФ «Укрфонд»; Чермак Ігор Іванович – директор КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини». Балотувався до Верховної ради у 2012 році.

Деснянський район, округ 3 (Троєщина).

Старостенко Ганна Вікторівна – заступниця голови Київської міської державної адміністрації; Шарій Володимир Васильович – депутат Київської міської ради від БПП «Солідарність»; Іщенко Михайло Володимирович – депутат Київської міської ради від БПП «Солідарність»; Макогон Наталія Анатоліївна – заступниця начальника Київського метрополітену; Грушко Віктор Валентинович – депутат Київради від БПП «Солідарність»; Кіліогло Василь Григорович – керівник ГО “Союз гагаузів України”, співзасновник БФ «Працівників-мігрантів України»; Петрівська Леся Станіславівна – перекладачка жестової мови виконавчого апарату ЦП УТОГ; Дубров Олександр Андрійович – колишній член Ради Національного банку України.

Деснянський район, округ 4 (Лісовий, Троєщина):

Рябікін Павло Борисович – генеральний директор Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»; Опадчий Ігор Михайлович – депутат Київради від БПП «Солідарність»; Ткаченко Тімур Фіруддінович – заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Дудак Вероніка Ігорівна – засновниця БФ «Віра в себе»; Піоро Яна Ігорівна – помічниця-консультантка депутата Київради Опадчого Ігоря; Білозір Андрій Ігорович – позафракційний депутат Київради; Ганноха Богдан Ігорович – засновник ГО «Федерація футболу Деснянського району»; Яківець Віталій Олександрович – балотувався до Київради в 2015 від «Спільної дії»; Петрова Тетяна Дмитрівна; Кобзаренко Олеся Володимирівна –довірена особа кандидата в мери Києва Сергія Думчева на місцевих виборах 2015 року; Бусаєв Олексій Вікторович – підприємець; Стечишина Надія Мирославівна – засновниця ТОВ «Урбіа.Дизайн», «Вічел», ТОВ «Дженерал Дистрибюшн».

Дніпровський район (округ 5, Райдужний, Воскресенка):

Горбунов Ярослав Володимирович – депутат Київської міської ради від БПП «Солідарність»; Харченко Олександр Володимирович – позафракційний депутат Київради; заступник голови постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування; Овраменко Олена Вікторівна – депутат Київської міської ради від БПП «Солідарність»; секретар постійної комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики; Іващенко Петро Борисович – головний лікар Київської міської клінічної лікарні №3; Хонда Марина Петрівна – заступниця голови КМДА; Левітас Геннадій Григорович – голова правління Асоціації ОСББ «Паркові озера»; Шавло Світлана Михайлівна – керівниця центру дитячо-юнацької творчості; Савранський Рустам Соліхджонович – головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту та фінансового контролю КП «Лісопаркове господарство Конча-Заспа».

Дніпровський район (округ 6, Русанівка):

Странніков Андрій Миколайович – депутат Київради від БПП «Солідарність», голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку; Маляревич Олесь Вікторович – депутат Київради від БПП «Солідарність», перший заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку; Росляков Віталій Валерійович – депутат Київради від БПП «Солідарність», член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування; Лимар Юлія Володимирівна – шеф-редактор «Главком»; Хан Юлія Миколаївна – керівниця департаменту молоді та спорту КМДА; Ковшун Євген Миколайович – директор комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району; Норець Оксана Василівна – лікарка амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №5; Сергієвський Володимир Павлович – засновник «Дніпровської ради ветеранів АТО»;

Оболонський район (округ 7):

Смирнова Мирослава Михайлівна – радник Віталія Кличка, екскерівниця Києво-Святошинської РДА; Шевчук Олексій Анатолійович – український адвокат, журналіст, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Barristers»; Грущинський Андрій Миколайович – керівник «Київспецтранс»; Черній Богдан Петрович – заступник гендиректора «Київського інвестиційного агентства»; Авраменко Євгенія Петрівна – підприємниця. Керувала проектом Ocean Plaza; Воронін Яків Геннадійович – адвокат; Гершун Юлія Валеріївна – засновниця та керівниця БФ «Розвиток обдарованих дітей». Мурза Олександр Олегович – балотувався до Київради в 2015 році, керівник «Київської федерації водно-моторного спорту»;

Печерський район (округ 8):

Діденко Ярослав Олександрович – депутат Київради від БПП «Солідарність», заступник голови постійної комісії Київради з питань власності; Терентьєв Михайло Олександрович – депутат Київради від БПП «Солідарність»; Яцик Віктор Анатолійович – член депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч», заступник головного лікаря з хірургічної допомоги ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»; Трикоз Тетяна Андріївна – громадська діячка; Новицька Марія Володимирівна – засновниця компанії «Атлант сіті»; Бричук Костянтин Григорович – голова Громадської ради в Печерській районній держадміністрації; Борсукевич Тетяна Сергіївна Романюк Роман Сергійович – голова підкомітету з питань правового статусу Вищої ради правосуддя.

Подільський район (округ 9):

Мондриївський Валентин Миколайович – заступник голови КМДА; Брагінський Віктор Володимирович – Начальник КП «Київський метрополітен»; Домагальський Віктор Миколайович – адвокат; Лялька Юлія Михайлівна – радниця Київського міського голови з питань культури та свободи совісті у КМДА; Джулай Наталія Олександрівна – працює в КП «Київкомунсервіс»; Шевченко Олександр Миколайович Вітряна Людмила Миколаївна – засновниця ТОВ «Спортивні парки України»; Крикун Арсен Євгенович – директор КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва».

Святошинський район (округ 10):

Зубрицька Олеся Михайлівна – засновниця ГО «Ми кияни»; Чернецький Микола Владиславович – голова Громадської Ради Святошинського району в Святошинському районі; Дубовецький Юрій Олександрович – директор школи №42; Роговець Ніна Леонідівна – колишня помічниця екснардепа Третьякова Олександра; Білоцерковець Дмитро Олександрович – радник Віталія Кличка; Савченко Ірина Володимирівна – балотувалася до Київради в 2015 році.

Святошинський район (округ 11):

Муха Вікторія Вячеславівна – депутатка Київради, керівниця постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики; Каретко Володимир Олександрович – ексголова Святошинської районної державної адміністрації; Карецька Соня Дмитрівна – актриса; Мужиченко Євген Олександрович – начальник управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації; Болдирєва Наталія Григорівна; Довгаль Галина Петрівна; Ткачук Роман Станіславович – начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА.

Солом’янський район (округ 12):

Кириченко Катерина Володимирівна – депутатка Київради 7 скликання від партії УДАР; Довбань Ігор Миколайович – колишній голова Солом’янської РДА; Непоп Вячеслав Іванович – заступник голови КМДА; Шевченко Наталія Дмитрівна – партнер в UTG Residence; головний інспектор відділу контролю якості інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби в Київській області; Ратушний Роман Тарасович – засновник ГО «Захистимо Протасів Яр»; Броневицький Сергій Петрович – керівник комунальної організації «Київгенплан»; Костюшко Олег Петрович – депутат Київради від БПП «Солідарність», секретар постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу; Канюра Олександр Андрійович – балотувався до Київської обласної ради 7 скликання, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи в університеті Богомольця; Мостепан Тетяна Володимирівна – директорка Київської міської клінічної лікарні №4; Сіжук Дарина Олександрівна – фахівець у сфері освіти, представник департаменту Кембриджського університету в Україні; Грицький Сергій Володимирович – адвокат; Валеєва Ольга Іванівна – балотувалася до Київради в 2015 році.

Шевченківський район (округ 13):