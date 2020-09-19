Развитие ВСУ не в приоритете нынешней власти, о чем свидетельствует сокращение расходов на армию в проекте бюджета-2021 - Порошенко

Развитие Вооруженных сил Украины не в приоритете нынешней власти, о чем свидетельствует и сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год, и приказ о введении штрафов за огонь, который обнародовали в СМИ, заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Вынуждены признать - эта власть не любит армию. Это заключается не только в том, что сократили расходы на армию Украины, которая находится в состоянии войны. А и в приказе, который вышел вчера. Они собираются штрафовать воина, который открывает огонь при нападении на него оккупанта, и даже не стесняются. Они говорят, что это в их понимании, путь к миру", - возмутился Порошенко во время областной партийной конференции в Виннице.

Он также отметил, что у Зеленского увеличивают финансирование силовых органов, которые все чаще "в ручном режиме" используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов.

"На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть. На 40% выросли расходы на ГБР. Почему выросли расходы? Потому что их очень любят, а любят том, что они установили мировой рекорд Гиннеса - против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что таким образом власть подрывает позиции Украины в международных судах.

Также Порошенко добавил, что последние полтора года были непростыми для всех патриотов-государственников - об этом свидетельствуют уголовные дела против Софии Федина и Маруси Зверобой, и жестокое избиение Владимира Балуха, который сейчас борется за жизнь.

"Игнорирование и травли наших защитников - это реалии сегодняшней жизни", - резюмировал лидер "Евросолидарности".