Полиция открыла за сутки 4 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса

Полицейские за минувшие сутки внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения относительно четырех уголовных правонарушений, связанных с избирательным процессом, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

В течение суток в полицию поступило 47 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Донецкой области - 14, по 5 - в Одесской и Сумской, по 4 - в Закарпатской и Черниговской, в Киевской - 3, по 2 - в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Всего с начала избирательного процесса (с 5 сентября) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 381 сообщение. В ЕРДР за этот период внесены сведения о 39 уголовных правонарушениях: 21 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 18 - связанные с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.