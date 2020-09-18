Наблюдать за местными выборами в Украине смогут представители 116 общественных организаций – ЦИК

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 18 сентября, завершила процесс предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов в Украине.

Всего такое разрешение комиссия предоставила 116 общественным организациям, сообщила пресс-служба ЦИК.

Таким образом, разрешение иметь официальных наблюдателей во время местных выборов получили 85 общественных организаций, зарегистрированных на всей территории Украины, 31 - в отдельных ее регионах.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.