Пандемия Covid-19 может стать технологией срыва выборов на некоторых избирательных участках - эксперты

Пандемия Covid-19 может повлиять на снижение явки на местных выборах и быть использована в качестве технологии для срыва выборов в некоторых избирательных участках, заявил руководитель аналитического центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев.

"Фактор коронавируса может очень серьезно повлиять на явку. Преимущества получат те, у кого есть организованный контингент избирателей... Я думаю, что как раз может сработать гибридный фактор влияния на выборы - коронавирус. Элементарная технология: когда один член комиссии заявляет о том, что он болен коронавирусом, даже просто делает справку - все, комиссии нет. Учитывая то, что в Днепре, например, устроили массовые гуляния, и на этой неделе, по сравнению с Кривым Рогом, заболеваемость по коронавирусу в Днепре выше в пять раз, это кому-то карт-бланш. Такая технология получит распространение", - сказал Золотарев на "круглом столе" на тему "Основные обстоятельства текущего политического сезона в Украине" в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в пятницу.

В этом контексте Центральной избирательной комиссии Украины стоит разработать алгоритм, как действовать, если будет попытка просто сорвать работу некоторых территориальных избирательных комиссий, указал политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Это давняя технология, она и раньше использовалась, а сейчас появился новый повод, новый инструмент, как это делать. Между прочим, в ЦИК уже обратили внимание на это. Они опасаются именно таких срывов. Думаю, что сейчас им надо выработать алгоритм, как действовать в таких ситуациях, если будет попытка просто сорвать работу некоторых территориальных избирательных комиссий", - подчеркнул он.

Фесенко отметил, что новая волна эпидемии Covid-19 - это главный фактор неуверенности, который будет влиять и на экономическую, социальную, психологическую и политическую ситуацию в стране.

Явка на местных выборах в Украине в октябре ожидается на минимальном уровне, добавил эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко

"Традиционно, на местных выборах явка меньше, чем на парламентских и президентских. Учитывая, что мы имеем эпидемию... явка ожидается минимальная. И что очень важно: много партий сильно удивятся. Сейчас у них социология приличная, но когда старшее поколение не придет на выборы, (и плюс эти Covid-технологии, которые будут применяться на них), потому возможны очень серьезные сюрпризы именно вследствие того, что много людей на выборы не придут. Я вынужден прогнозировать, что на некоторых участках выборы могут быть признаны такими, что не состоялись именно из-за того, что не будет комиссий", - сказал Матвиенко.