Выборы

Выборы

14:32 18.09.2020

"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло - Кучеренко

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"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло - Кучеренко

Антимонопольный комитет Украины обязал ООО "Евро-Реконструкция" снизить тарифы и сделать соответствующие перерасчеты для 300 тысяч киевлян, которым компания предоставляет тепло и горячую воду.

Как сообщил народный депутат от "Батькивщины", кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко, принятое решение стало следствием ряда его обращений в органы исполнительной власти.

"Наши совместные усилия и обращения к правительству, НКРЭКУ и в Антимонопольный комитет привели к мощному результату. Как мы вам и говорили - "Евро-Реконструкция" осуществляла завышенные начисления и теперь обязана сделать перерасчет и вернуть деньги киевлянам! Это очень знаковая победа!" - написал Кучеренко на своей странице в Facebook.

Основанием для снижения тарифа на тепло стало значительное удешевление газа на мировых рынках.

Как сообщается, АМКУ обязал предприятие "Евро-Реконструкция" сделать перерасчет платы за тепло и горячую воду за прошлый отопительный сезон, а в дальнейшем - перезаключить договоры с киевлянами и предоставлять свои услуги по сниженным тарифам.

Как известно, "Батькивщина" заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране. Алексея Кучеренко партия выдвигает кандидатом на должность киевского городского головы.

Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.

Теги: #кучеренко #тарифы #амку

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