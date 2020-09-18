Выборы

Выборы

13:01 18.09.2020

Кличко утвержден кандидатом в мэры Киева от "УДАРа"

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Кличко утвержден кандидатом в мэры Киева от "УДАРа"

На собрании Киевской местной организации политической партии "УДАР" действующего мэра Киева Виталия Кличко утвердили кандидатом на пост городского головы от партии "УДАР" на местных выборах Украины в 2020 году.

В ходе выступления Кличко подчеркнул, что в конце следующего года будут сданы две станции метро на Виноградарь, достроен Подольско-Воскресенский мостовой переход, а также начнется строительство метро на Троещину.

"Мы капитально ремонтируем дороги - почти 1100 км дорог за последние годы. За несколько лет мы обновили 47 мостов и путепроводов, которыми не занимались десятки лет. Практически заново возвели Шулявский путепровод, Борщаговский, путепроводы на Богатырский, Русановский мост, продлено обновление других инфраструктурных объектов. В конце следующего года мы сдадим две станции метро на Виноградарь, мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход, что бы ни говорили и как бы не манипулировали некоторые силы, и начнем строительство метро на Троещину", - сказал Кличко на собрании Киевской местной организации партии "УДАР" в пятницу в Киеве.

Мэр также отметил, что вскоре Киев закупит 100 современных автобусов, а до конца года - 200.

"Столица сейчас закупает новый общественный транспорт, современные троллейбусы, трамваи, автобусы. Даже в непростых условиях борьбы с пандемией и кризиса, который она повлекла, через несколько недель город получит 100 современных автобусов, а 200 - до конца года", - отметил он.

Также Кличко обратил внимание на то, что сейчас у Киева долгов нет, а бюджет составляет 60 млрд грн.

"(В 2014 году - ИФ) бюджет был меньше, чем долг нашего города. 18 млрд грн был бюджет города, долги составляли - 25. Город был на грани банкротства. Мы начали изменения в нашем городе, и сегодня я могу сказать, что долгов в нашем городе нет, а бюджет составляет 60 млрд", - пояснил он.

В частности, в список кандидатов от партии "УДАР" на выборы в Киевсовет вошли экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу, член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский, переводчик жестового языка Леся Петровская, заместитель главы КГГА, депутат Киевсовета Валентин Мондриевский, , замглавы КГГА, депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Теги: #кличко #удар #кандидат

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