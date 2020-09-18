Выборы

Выборы

12:53 18.09.2020

Степанов не собирается активно участвовать в избирательной кампании на местных выборах

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Степанов не собирается активно участвовать в избирательной кампании на местных выборах

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не собирается активно принимать участие в избирательной кампании.

"Я не собираюсь принимать участие активно в избирательной кампании, ездить, агитировать. Я работаю сейчас министром здравоохранения… с утра до вечера каждый день, без выходных я занимаюсь системой реформирования здравоохранения… другими вопросами, в том числе Covid", - сказал Степанов журналистам в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул важность того, чтобы на разных уровнях власти были люди, которые способны проводить реформы, в том числе в медицине.

"Я работал 2,5 года главой Одесской областной государственной администрации. Многое я сделал, в том числе и в системе здравоохранения", - напомнил министр.

Отвечая на вопрос, останется ли он работать министром, если выиграет выборы и попадет в облсовет, Степанов сказал: "Если мы выиграем выборы, я останусь министром".

При этом он отметил, что совмещение работы министром и депутатом облсовета не противоречит украинскому законодательству.

Степанов – экс-глава Одесской облгосадминистрации, уволен с этой должности 10 апреля 2019 года пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями. Степанов – медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008-го по 2010 гг. занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина" (Киев), которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта 2020 года поддержала кандидатуру Степанова на должность министра здравоохранения Украины.

16 сентября Степанов заявил о согласии возглавить список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет.

Теги: #степанов #местные_выборы

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