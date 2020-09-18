Местные выборы завершатся победой Тимошенко и неизбежным провалом Зеленского - эксперт

Пропрезидентская партия "Слуга народа" не получит ни одного мэра в крупных городах и не сможет завести в местные советы по крайней мере вторую-третью по численности фракцию.

В то же время команда Юлии Тимошенко покажет лучший результат и получит перспективы на общенациональном уровне, считает политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

"Устав от "тирании клоунов" и балагана непрофессионализма, устав наблюдать, как Зеленский пихает по карманам и под крышку рояля "сладенькое" из бюджета, украинцы хотят видеть у власти компетентных и профессиональных управленцев. Именно поэтому миллионы людей готовы на местных выборах голосовать за "Батькивщину", зная, что за этой командой стоит такой профессионал, как Тимошенко", - написал Корнейчук на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, работу "новых лиц" украинцы сейчас ощущают на своих кошельках - уровень жизни ухудшается, тарифы растут. Людей возмущает, что новая власть "дерибанит" страну, распродает землю и стратегические предприятия, зарабатывает даже на эпидемии коронавируса. Обществу нужны лидеры, которые "смогут достать страну со дна, куда ее за год загнал Зеленский".

"По сути, в Украине только Тимошенко - единственный политик, который имеет реальный опыт управления страной (дважды премьер-министр), глубинное понимание экономических процессов, четкий пошаговый план вывода Украины из кризиса. И самое главное - Тимошенко объединяет всю страну своей четкой проукраинской позицией. И является единственным лидером, для которого в приоритете благосостояние людей и национальные интересы", - считает Корнейчук.

Он добавил, что местные выборы покажут реальный уровень поддержки президента и его политической силы, следовательно, вероятнее всего, по результатам избирательной гонки встанет вопрос досрочных парламентских и президентских выборов, на которых Тимошенко и "Батькивщина" также будут иметь лучшие шансы.