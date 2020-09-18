Верещук: не киевляне должны постоянно думать о мэре, а мэр - о киевлянах

Народный депутат Украины, кандидат на должность киевского городского головы Ирина Верещук убеждена, что мэр должен заботиться о решении актуальных проблем жителей города, а не они должны постоянно вспоминать руководителя столицы в связи с определенными вопросами.

Видеоролик, посвященный основным проблемам столицы, Ирина Верещук выложила на своей Facebook-странице.

"Как вы считаете, часто ли киевляне думают о своем мэре? Наверное, не менее нескольких раз в день. Когда стоят в бесконечных пробках, а потом долго не могут найти место для парковки. Когда любуются видами бесконечных уродливых столичных недостроек. После каждого сильного ливня, когда на улицах Киева разливается еще один Днепр, киевляне наверняка думают: может, мэр наконец сделает нормальную канализацию?" - спрашивает в видео Ирина Верещук.

Она также акцентирует внимание на других значимых столичных проблемах: на устаревшем общественном транспорте, который разваливается на ходу, на "уставших" мостах, на нехватке детских садов, на абсолютной неприспособленности города для людей с особыми потребностями и др.

"Жители Киева думают о мэре, когда пьют некачественную воду, дышат грязным воздухом и наполняют легкие вонью мусорных свалок. То есть получается, что киевляне почти весь день думают о своем мэре в течение последних лет. Но не киевляне должны постоянно думать о мэре, а мэр должен думать о киевлянах!" - резюмирует кандидат на должность мэра столицы.