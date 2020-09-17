Городские власти не оставят социально незащищенных киевлян наедине с коронавирусом - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко посетил пожилую женщину, которая живет в Шевченковском районе столицы, и передал ей набор средств индивидуальной защиты, которыми городские власти обеспечивает социально незащищенных киевлян.

"Сегодня посетил Светлану Андреевну, чтобы передать ей один из 60 тысяч наборов со средствами индивидуальной защиты и памяткой о том, как себя обезопасить от заболевания коронавирусом", - сказал Кличко, цитирует его пресс-служба.

"Город продолжает помогать социально незащищенным киевлянам, особенно во время пандемии. К сожалению, количество больных COVID-19 в столице увеличивается. Я благодарен нашим медикам, городским службам, волонтерам и всем неравнодушным киевлянам, с которыми мы, единой командой, боремся с распространением коронавируса в столице. Мы все должны быть осторожными, соблюдать элементарные правила, чтобы защитить от болезни себя и своих близких", - отметил мэр столицы.

Он отметил, что социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание и помогает, как может, в частности, выплачивает денежную помощь, предоставляет продуктовые наборы и другую помощь.

Более 60 тысяч социально незащищенных киевлян разных категорий начали получать наборы со средствами индивидуальной защиты, в частности, с масками и антисептиками.