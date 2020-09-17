"Батькивщина" требует отчета правительства и предлагает план действий в сфере ЖКХ – Кучеренко

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко требует отчета правительства о ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и предлагает свой план по наведению порядка в отрасли, заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины", народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

"Нужен отчет правительства за год бездействия и полной безответственности в этой сфере. Мы требуем и хотим увидеть правительство в этом зале", - сказал он на брифинге в Верховной Раде в четверг.

Кучеренко представил план действий "Батькивщины" в сфере ЖКХ из семи пунктов:

- немедленный отчет правительства относительно года работы в сфере ЖКХ;

- полный публичный аудит тарифов, как на национальном уровне, так и на уровне каждого города и населенного пункта;

- немедленное завершение полного учета потребления коммунальных услуг, прежде всего газа, тепла и других (установление счетчиков);

- создание прозрачного, разумного и справедливого механизма реструктуризации долгов за потребленные услуги;

- немедленное создание эффективной системы защиты потребителей в сфере;

- безотлагательное проведение полного аудита жилого фонда в каждом городе и стране в целом;

- проведение полномасштабной эффективной государственной программы энергомодернизации, утепление, эффективного использования ресурсов по каждому дому и объекта коммунальной инфраструктуры.

"Главной целью плана "Батькивщины" является выведение отрасли из тупика и установление справедливости для людей. Государство не должно перекладывать на украинцев свои обязанности в сфере модернизации и энергоэффективности жилых домов", - отметил Кучеренко.

Как сообщалось, "Батькивщина" заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране. Политсила выдвигает Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы.

Ранее Кучеренко озвучил три основных приоритета своей программы:

- полный аудит финансовой и бюджетной системы Киева;

- безопасность и комфорт проживания в городе;

- установление справедливых тарифов на коммунальные услуги.

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября.