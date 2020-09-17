Децентрализацию могут свернуть, пострадают от этого обычные люди – Гройсман

Начатую в 2014 году реформу децентрализации (укрепление местного самоуправления) вместо логического завершения могут просто свернуть, а пострадают от такого решения обычные люди - жители уже сформированных и самодостаточных в финансовом смысле громад, опасается премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

В интервью изданию LB.UA он напомнил, что план завершения реформы был сформирован более года назад и содержал все важные этапы - внесение изменений в Конституцию, установление института префектов, формирование исполнительных комитетов на уровне областей и др. Но осенью 2019 года все процессы затормозились. Более того, правительство Алексея Гончарука лишило регионы финансовых средств.

"А то, что сейчас происходит, меня очень настораживает. Сейчас никто не знает, как будет работать бюджетная система, потому что ряд законов не приняли. Никто не знает, какие полномочия будут у районных советов... Да, может быть перераспределение в сторону центральной власти... могут переписать Бюджетный кодекс и забрать у громад финансы. Могут наделить нехарактерными полномочиями районные советы, которые будут из-за этого конфликтовать с обществом. Могут в конце концов децентрализацию не завершить, просто все так и останется в подвешенном состоянии - как сейчас... А страдать от этого будут обычные люди", - считает Гройсман.

Отдельно он коснулся темы отношений центральной власти и мэров городов: "Я со многими мэрами общаюсь, и просто в шоке от того, что происходит. Они помнят, как они общались с премьером Гройсманом, и как сейчас с ними взаимодействуют. Им трудно. И я считаю, что это нехорошая история".

Политик подчеркнул, что задача власти - формировать политику, а задача мэров - проводить глубокие изменения в городах и громадах. Оба процесса должны быть в качественном диалоге - ради роста стандартов жизни людей.

"Когда начнет меняться жизнь в громадах, и страна станет другой. И не надо, чтобы центральная власть подстраивалась под мэров, или чтобы мэры подстраивались под центральную власть. Не надо. Если представители центральной власти будут понимать местное самоуправление, будут понимать, что это партнеры, тогда они, в принципе, могут получить какой-то диалог. Мэры тоже должны понимать, что должен быть диалог", - объяснил свое видение экс-премьер.