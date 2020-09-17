Выборы

Выборы

10:26 17.09.2020

Избиратели с COVID-19 на местных выборах смогут проголосовать дома – глава Минздрава

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Избиратели с COVID-19 на местных выборах смогут проголосовать дома – глава Минздрава

Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать на местных выборах на дому, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Конечно, смогут, это конституционное право любого гражданина - принимать участие в выборах. Если человек болеет COVID-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии до 20:00 последней пятницы перед днем голосования и оставить заявление, что хочет проголосовать на дому в связи коронавирусной болезнью. В день голосования комиссия приедет на дом со всеми средствами индивидуальной защиты", - сказал Степанов на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #коронавирус #степанов #голосование #местные_выборы

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