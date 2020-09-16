В ЦИК симулировали процедуру подсчета голосов избирателей

Центральная избирательная комиссия в среду осуществила симуляцию процедуры подсчета голосов избирателей в преддверии местных выборов.

Как сообщается на странице ЦИК в соцсети Facebook, это сделано для того, чтобы понять, сколько времени в среднем тратят члены комиссий на подсчет и с какими сложностями они могут столкнуться.

"Для этого создали участок, здесь работали члены комиссии, которые обрабатывали голоса", - пояснили в Центризбиркоме и пообещали вскоре проинформировать о результатах эксперимента.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.