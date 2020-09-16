В Сватово полиция проверяет документы на агитационные газеты, а в Тимоново – историю с "предвыборным" сахаром

Полицейские остановили в среду вблизи населенного пункта Сватово в Луганской области автомобиль с предвыборными агитационными материалами (газетами), документы на которые необходимо дополнительно проверить.

Как сообщила полиция Луганской области, автомобиль остановили на блокпосту вблизи Сватово. Факт относительно необходимости дополнительной проверки газет зарегистрирован. Проводится проверка.

Кроме того, в этот же день в Троицкий отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Тимоново сотруднице почты якобы предложили раздавать сахар с агитационными надписями. Это обращение также зарегистрировано. На месте работает следственно-оперативная группа.

По данным Национальной полиции Украины, за минувшие сутки в Единый реестр досубных расследований внесли сведения о двух уголовных производствах по факту нарушений избирательного процесса. Всего с начала избирательной кампании (с 5 сентября) в ЕРДР внесены данные о 28 уголовных правонарушениях.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.