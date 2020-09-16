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15:11 16.09.2020

Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской обладминистрации

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Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской обладминистрации

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Андрея Прокопенко с должности главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА), сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовал увольнение (проектом указа президента Украины) Прокопенко Андрея Леонидовича с должности главы Черниговской областной государственной администрации (по соглашению сторон)", - написал Мокан на странице в Facebook.

Как сообщалось, 12 сентября Прокопенко заявил, что подал заявление об отставке с должности. Основной причиной он назвал то, что "фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет", что не позволяет ему как главе ОГА реализовывать стратегию развития региона.

"Знаете, есть такая пословица: "В согласии и малые дела растут, а без согласия и большие разрушаются". Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае - он может вредить президенту и нашей политической силе ("Слуга народа" - ИФ). Поэтому я не буду его углублять", - пояснил Прокопенко.

Теги: #черниговская_область #прокопенко #увольнение

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