Выборы

Выборы

13:15 16.09.2020

В "пятерке" Евросолидарности на выборах в Киевсовет Прокопив, Емец, Хабибуллаева, Погребиский

1 мин читать
В "пятерке" Евросолидарности на выборах в Киевсовет Прокопив, Емец, Хабибуллаева, Погребиский

Супруга пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Марина Порошенко, которая возглавила список партии на выборах в Киевсовет, объявила первых участников списка кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

В него вошли секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, юрист и правозащитник Леонид Емец, лидер молодежной "ЕС" Динара Хабибуллаева, ветеран и волонтер Александр Погребиский, сообщила Порошенко на конференции территориальной организации партии "Европейская солидарность" в Киеве в среду.

Во второй пятерке списка политсилы - Сергей Таран, Людмила Ковалевская, Виктор Кононенко, Константин Усов, Ольга Галицкая.

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября.

Теги: #евросолидарность #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Евросолидарность" поддержит на выборах мэра Киева Кличко

"Евросолидарность" поддержит на выборах мэра Киева Кличко – Прокопив

В "пятерке" Евросолидарности на выборах в Киевсовет Прокопив, Емец, Хабибулаева, Погребиский

Степанов возглавит список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет

Глава Минздрава Степанов возглавит список "Слуги народа" в Одесский облсовет

Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевсовет

На Закарпатье избили одного из кандидатов на голову ОТГ – КИУ

На Закарпатье избили одного из кандидатов на голову ОТГ – КИУ

Нефьодов пойдет под №1 в списке "Голоса" на выборах в Киевсовет

Глава ЦИК рассказал послам G7 в Украине о подготовке к местным выборам

ПОСЛЕДНЕЕ

Балух приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, его ввели в медикаментозную кому – Сущенко

Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевсовет

Киев готов начать отопительный сезон заранее – Кличко

Малый бизнес в Украине нуждается в реальной поддержке, а не в громких лозунгах - Кучеренко

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Бойко опережает Порошенко - соцопрос

Федоров хочет запустить нацпроект по ликвидации бесполезных справок

Аваков призвал всех участников избирательного процесса соблюдать закон

За сутки полиция открыла 5 уголовных дел по фактам нарушений избирательного процесса

"УДАР" лидирует в рейтинге на выборах в Киевсовет, за ним "Слуга народа" и "Евросолидарность" – соцопрос

В Киеве на Оболонской площади открыли обновленный сквер с фонтаном – Кличко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА