Выборы

Выборы

12:23 16.09.2020

На Закарпатье избили одного из кандидатов на голову ОТГ – КИУ

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На Закарпатье избили одного из кандидатов на голову ОТГ – КИУ

В Закарпатской области в ночь на 15 сентября неизвестные жестоко избили одного из кандидатов на пост руководителя Углянской объединенной территориальной громады, сообщает Комитет избирателей Украины.

"В ночь с 14 на 15 сентября группа мужчин ворвалась в помещение общественного активиста Виталия Химинца и вымогали у него снять свою кандидатуру на пост главы Углянского ОТГ. После отказа он был жестоко избит. У мужчины сломаны челюсть и нос, сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице КИУ в соцсети Фейсбук.

По информации КИУ, Химинец намерен баллотироваться от партии "Команды Андрея Балоги". "По словам кандидата, жестокие побои ему нанесли бойцы одного из местных криминальных авторитетов", - говорится в информации.

Также в КИУ отметили, что заявление о преступлении подано в полицию.

Теги: #кандидат #избиение #отг #выборы

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