Выборы

Выборы

16:10 15.09.2020

В Белокуракино на Луганщине появились агитационные бигборды без исходных данных – полиция

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В Белокуракино на Луганщине появились агитационные бигборды без исходных данных – полиция

В Белокуракинский отдел полиции поступило сообщение о том, что на ул.Центральной на трех домах размещены агитационные бигборды одной из политических партий, на которых отсутствуют необходимые исходные данные.

Как сообщила во вторник полиция Луганской области, на бигбордах нет сведений об учреждении, напечатавшем их, о тираже и информации о лицах, которые осуществили выпуск.

Полиция проверяет этот факт.

Всего по состоянию на вторник, 15 сентября, с начала избирательного процесса полиция Луганской области зарегистрировала 16 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

По результатам проверок открыто два уголовных производства по ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или другое несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) и 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) УК Украины.

 

Теги: #нарушения #местные_выборы #луганская_область

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