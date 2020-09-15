Выборы

Выборы

14:06 15.09.2020

Нардеп Гончаренко призвал Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой"

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Нардеп Гончаренко призвал Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой"

Правоохранители продолжают преследовать оппозиционный к власти телеканал "Прямой", заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в зале Верховной Рады.

"Когда вас избирали, я сказал, что наконец впервые в истории Украины женщина становится генеральным прокурором, потому что богиня Фемида - женщина. Только у Фемиды повязка на глазах, а у вас партбилет "Слуги народа" в кармане. Оказалось, что на самом деле я был, к сожалению, прав, потому что когда речь идет о телеканале "Прямой", вы почему-то не видите, что это расследует ГБР, к которому это никакого отношения не имеет. Вы не видите решение Шевченковского райсуда, который обязывает вас рассмотреть ходатайство о незаконности этого расследования. И вообще это давление на оппозиционные СМИ", - отметил Гончаренко, обращаясь к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, передает "Прямой".

Нардеп призвал Венедиктову прекратить давление на телеканал.

Отмечается, что на телеканале "Прямой" в ближайшее время ожидают обысков, которые, по данным источников, планируются правоохранителями на основании решений Печерского райсуда Киева.

Как сообщалось, 3 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об аннулировании лицензии "Прямой FM" в шести городах Украины.

Представители "Прямого" обратились в Окружной административный суд Киева с иском об отмене соответствующего решения Нацсовета.

Теги: #генпрокурор #гончаренко #прямой

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