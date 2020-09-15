Выборы

Выборы

12:10 15.09.2020

Украинским городам нужны профессионалы-управленцы, а не остроумные шоумены - эксперт

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Украинским городам нужны профессионалы-управленцы, а не остроумные шоумены - эксперт

Граждане Украины на местных выборах будут голосовать за кандидатов, которые разбираются в проблемах жилищно-коммунального хозяйства, а медийщикам без опыта не стоит рассчитывать на победу, считает политический эксперт Александра Решмедилова.

"Сегодня мэр города однозначно должен разбираться в проблемах ЖКХ и инфраструктуры, ориентироваться в проблемах застройки. Будут соревнования, не у кого смешные шутки, а будет профессиональная дискуссия, которая покажет, кто знает диаметр труб", - сказала эксперт в эфире 7-го канала.

Одним из самых удачных примеров реагирования на запросы общества Решмедилова назвала выдвижение командой экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на должность мэра Киева Алексея Кучеренко - бывшего министра и одного из лучших специалистов по вопросам ЖКХ.

"Решение Тимошенко сделать ставку на специалиста - абсолютно правильное. Именно поэтому уже сейчас мы видим, что он стабильно входит в тройку лидеров по социологическим опросам", - заметила эксперт.

По ее мнению, у "Слуги народа", кроме отсутствия профессионалов, есть еще одна проблема - отсутствие самой партии, следовательно, и кадрового резерва. В то же время "Батькивщина" уже заявила о намерении выдвинуть на местных выборах более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней. То есть у команды Тимошенко, которая была первой на всех предыдущих выборах в ОТГ, есть все шансы показать победный результат.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #эксперт #кучеренко #батькивщина #местные_выборы

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