Выборы

Выборы

11:19 15.09.2020

Фракция "Слуга народа" в четверг проведёт встречу с Резниковым - Арахамия

1 мин читать
Фракция "Слуга народа" в четверг проведёт встречу с Резниковым - Арахамия

Фракция "Слуга народа" в четверг намерена провести встречу с вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым по поводу изменений в постановление о местных выборах, заявил председатель фракции Давид Арахамия.

"Да, в четверг мы будем приглашать господина Резникова, потому что он такой основной эксперт, который есть в ТКГ, и он профессионально нам расскажет о том, каким образом двигались эти переговоры, на что это может повлиять и тд. После этого будем принимать решение. Оно (изменение постановления о местных выборах - ИФ) стоит в повестке дня на пятницу", - сказал Арахамия журналистам во вторник.

Теги: #резников #слуга_народа #арахамия

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пока нет оснований объявлять о подозрении нардепу Юрченко - Венедиктова

"Слуга народа" проведет заседание по изменениям в постановление о местных выборах при участии Резникова – Арахамия

Фракция "Слуга народа" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова – Арахамия

Нардеп Качура считает возможным исключение нескольких депутатов из фракции "Слуга народа"

Депутат Юрченко добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа" - Качура

Нардеп Гетманцев не думает, что фракция "Слуга народа" на своём заседании будет рассматривать кадровые вопросы

Арахамия прогнозирует одну кадровую ротацию в Кабмине

Кандидат в мэры от "Слуги народа" видит Житомир городом инноваций и комфорта

КИУ призывает партии "Слуга народа" и "Батькивщина" подать финансовые отчеты

"Слуга народа", ОПЗЖ, и "Евросолидарность" лидируют в избирательной гонке на местных выборах - соцопрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Бой за Киев. Жизнь, карьера, обещания Кличко, Верещук, Пальчевского и других

Качура может отозвать свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов

Кернес на больничном, но не в коме, пояснили в горсовете

Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

В Мариуполе на выходных неизвестные повредили две агитационные палатки

Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

Киевские школы продолжат работать согласно регламентам - Кличко

Власть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада" – Кучеренко

"Евросолидарность" на неделе проведет партийные конференции в регионах и представит кандидатов в мэры - Геращенко

В "Евросолидарности" требуют заслушать Зеленского на закрытом заседании Рады

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА