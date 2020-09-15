Фракция "Слуга народа" в четверг проведёт встречу с Резниковым - Арахамия

Фракция "Слуга народа" в четверг намерена провести встречу с вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым по поводу изменений в постановление о местных выборах, заявил председатель фракции Давид Арахамия.

"Да, в четверг мы будем приглашать господина Резникова, потому что он такой основной эксперт, который есть в ТКГ, и он профессионально нам расскажет о том, каким образом двигались эти переговоры, на что это может повлиять и тд. После этого будем принимать решение. Оно (изменение постановления о местных выборах - ИФ) стоит в повестке дня на пятницу", - сказал Арахамия журналистам во вторник.