Качура может отозвать свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам государственной власти Александр Качура (фракция "Слуга Народа") возможно отзовёт свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов.

"Возможно, я буду в каком-то виде отзывать это постановление для того, чтобы мы наработали общее консолидированное решение всего комитета и всех фракций", - сообщил Качура агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли он настаивать на рассмотрении проекта постановления в зале заседаний.

Он напомнил, что изменения в постановление о назначении выборов, которые он инициировал, касались проведения выборов в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Украине территории.

По его словам, процесс местных выборов запущен и сейчас уже невозможно реализовать его идею.

"Мы будем это обсуждать, и я надеюсь, сегодня. Но я не исключаю вариант, что нам нужно будем дорабатывать постановление", - отметил народный депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 июля приняла проект постановления (№ 3809) назначив местные выборы на 25 октября, спикер парламента Дмитрий Разумков подписал постановление о назначении выборов 21 июля

Качура зарегистрировал проект постановления (№3943) о внесении изменений в постановление о назначении выборов 28 июля.