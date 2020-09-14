В Мариуполе на выходных неизвестные повредили две агитационные палатки

Неизвестные на выходных повредили в Мариуполе (Донецкая обл.) две агитационные палатки и листовки, принадлежавшие политической партии. Полиция расследует оба случая по предварительной квалификации как хулиганство.

Как сообщила полиция Донецкой области, инциденты произошли 12 и 13 сентября, оба - в Центральном районе города в разных местах.

Следственно-оперативная группа допросила свидетелей, обстоятельства устанавливаются.

Факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении не указано, о какой политсиле идет речь.