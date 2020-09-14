Выборы

Выборы

16:25 14.09.2020

В Мариуполе на выходных неизвестные повредили две агитационные палатки

1 мин читать
В Мариуполе на выходных неизвестные повредили две агитационные палатки

Неизвестные на выходных повредили в Мариуполе (Донецкая обл.) две агитационные палатки и листовки, принадлежавшие политической партии. Полиция расследует оба случая по предварительной квалификации как хулиганство.

Как сообщила полиция Донецкой области, инциденты произошли 12 и 13 сентября, оба - в Центральном районе города в разных местах.

Следственно-оперативная группа допросила свидетелей, обстоятельства устанавливаются.

Факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении не указано, о какой политсиле идет речь.

Теги: #повреждения #мариуполь #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Евросолидарность" на неделе проведет партийные конференции в регионах и представит кандидатов в мэры - Геращенко

Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

На этой неделе изменений в постановление о местных выборах Рада рассматривать не будет – Разумков

На этой пленарной неделе никаких изменений в постановление о местных выборах Рада рассматривать не будет – Разумков

Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

Радуцкий за проведение местных выборов независимо от ситуации с COVID-19

Зміни до постанови про місцеві вибори не виноситимуть на розгляд Ради - Железняк

Верещук против переноса выборов

Радуцкий выступает за проведение местных выборов вне зависимости от ситуации с Covid-19

Верещук против переноса выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

Киевские школы продолжат работать согласно регламентам - Кличко

Власть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада" – Кучеренко

В "Евросолидарности" требуют заслушать Зеленского на закрытом заседании Рады

Киев до конца года получит 200 новых автобусов – Кличко

Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

Изменения в постановление о местных выборах не будут вынесены на рассмотрение Рады - Железняк

Общественно-политические настроения населения Одессы: сентябрь 2020

Киев в Берлине не брал никаких обязательств по пересмотру постановления Рады о местных выборах - Ермак

Львовяне определились с именем главного кота горсовета

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА