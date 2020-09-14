Киевские школы продолжат работать согласно регламентам - Кличко

Несмотря на внесение Киева в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, школы продолжат работать в определенном формате и по разработанным регламентам, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Многие родители интересуются, как будут работать столичные школы в связи с тем, что Киев с сегодняшнего дня отнесен к "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. Школы пока работают в определенном формате и по разработанным регламентам. В случае каких-либо изменений - все родители получат оперативную информацию от классных руководителей своих детей", - заявил Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

Он подчеркнул, что руководство школ с начала обучения имеет четкие инструкции на случай вспышки заболевания, а также различные варианты сценариев учебного процесса – в зависимости от конкретной ситуации, количества учеников в классах и школе в целом.

"На дистанционном обучении сегодня две школы Оболонского района, как я уже говорил ранее. Там заболевания обнаружили у учителей. Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников коронавирусом. Всего среди школьников обнаружили 179 больных. Но 97 педагогов, инфицированных COVID-19", - рассказал Кличко.

Как сообщалось, в Киеве за минувшие сутки выявлены 168 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 24 выздоровели. Сейчас в столице болеют 11 852 человека.