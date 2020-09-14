Власть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада" – Кучеренко

Народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", кандидат на пост мэра Киева Алексей Кучеренко уверен, что столичная власть должна защитить обманутых вкладчиков банка "Аркада" и найти компромисс для решения проблемы людей, которые вложили средства, но не получили жилье.

"Когда люди несли свои деньги в "Аркаду", никто в КГГА не сказал им, что это мошенники и преступники, не использовал свои полномочия, чтобы сразу прекратить это строительство. Наоборот, его называли законным, застройщик имел разрешения и решение городского совета. Почему же теперь к инвесторам не выходит городской голова, не пытается решить эту проблему?" – сказал Кучеренко на встрече с избирателями, сообщает пресс-служба киевской организации "Батькивщина".

По его словам, основной приоритет сейчас - государственная система защиты граждан от афер, махинаций и мошенничества в сфере жилья.

Кучеренко обратил внимание, что сначала никто не говорил, что "Аркада" - это "пирамида или нелегальное строительство", поэтому остаются претензии и к КГГА, и к государственным инспекциям.

Политик заявил, что взял вопрос защиты инвесторов "Аркады" под личный контроль, для чего вошел в состав межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства как представитель "Батькивщины".