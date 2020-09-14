Выборы

Выборы

13:51 14.09.2020

"Евросолидарность" на неделе проведет партийные конференции в регионах и представит кандидатов в мэры - Геращенко

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"Евросолидарность" на неделе проведет партийные конференции в регионах и представит кандидатов в мэры - Геращенко

Партия "Европейская солидарность" на протяжении текущей недели проведёт в регионах Украины партийные конференции, на которых представит кандидатов в мэры, а также свои команды, которые будут баллотироваться в местные органы власти, заявила сопредседатель фракции "Евросолидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко.

"У нас как раз так запланировано, что на этой неделе состоятся ключевые партийные конференции, наша политическая сила будет принимать активное участие в местных выборах во всех регионах Украины", - сказала Геращенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам сопредседателя фракции, при формировании команд в регионах будут обязательно соблюдены гендерные квоты, предусмотренные Избирательным кодексом, а среди кандидатов будут, как опытные партийные и государственные деятели, так и молодые люди, которые разделяют принципы и идеологию партии.

"Также мы учитываем запрос общества на объединение патриотических сил. Мы обратились ко всем патриотическим партиям с призывом объединиться. Мы понимаем, что многие партии просто не пройдут пятипроцентный барьер, "Европейская солидарность" чуть ли не единственная демократическая партия, которая его преодолеет, поэтому тут мы готовы к объединению для того, чтобы в регионах всех достойных людей в местные органы власти завести одной командой и они могли работать", - добавила нардеп.

Геращенко также отметила, что сегодня у общества есть запрос на сильных мэров и потому команда "Евросолидарности" не будет противопоставляться тем лидерам местного самоуправления, с которыми она стоит на общих идеологических позициях.

"На этой неделе у нас состоятся партийные конференции, и вы услышите про наши списки, про наших кандидатов", - сказала сопредседатель "Евросолидарности".

Теги: #евросолидарность #выборы

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