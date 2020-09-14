Верещук против переноса выборов

Народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат от одноименной партии в мэры Киева Ирина Верещук выступает против возможного переноса даты проведения местных выборов в Украине.

"Я не верю, что парламент проголосует за перенос выборов. COVID не пройдет 25 октября, и даже если выборы перенести на ноябрь, декабрь или январь, ничего не изменится. Есть определенный законом срок, когда должны проводиться местные выборы, давайте будем его придерживаться. Выборы нужно проводить", - сказала Верещук в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье, 13 сентября.

Политик подчеркнула необходимость обеспечения безопасности граждан и тщательной подготовки избирательных участков, включая профилактические мероприятия распространения коронавируса, дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции.

Во время эфира был проведен телефонный опрос. 78% респондентов не поддержали перенос местных выборов из-за роста заболеваемости COVID-19.

Также, отвечая на вопрос ведущего о том, существует ли формула идеального мэра, Верещук отметила: "Быть только опытным или профессиональным мало. Быть только медийным и узнаваемым мало. Это такая мультизадачность: и способность к изменениям, и навыки, которые дает опыт в профессиональной сфере и умение коммуницировать. Только имея все это, можно стать настоящим лидером громады".