Общественно-политические настроения населения Одессы: сентябрь 2020

Саакашвили призвал украинских предпринимателей записывать видеообращения с изложением проблем и обещает их все проанализировать
Киев в Берлине не брал никаких обязательств по пересмотру постановления Рады о местных выборах - Ермак
Сервисные центры МВД в период избирательной кампании будут выдавать справки о несудимости и в понедельники
Зеленский о рейтингах мэров: люди любят что-то знакомое, но иногда пропускают что-то уникальное и не дают возможность себя проявить
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