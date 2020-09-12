Мэром Одессы должен быть человек, символизирующий порядочность и лидерство, считает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мэром Одессы должен быть человек, являющийся символом честности, порядочности и культурного лидерства, и который окружает себя достойными профессионалами.

"Мы находимся в прекрасном городе – городе-герое Одессе. И я говорю не только о Второй мировой войне, не только о войне на Донбассе. Я говорю о героях: писателях, художниках, актерах, режиссерах, ученых и спортсменах, которые превратили этот город в жемчужину. Мое личное мнение, потому что выбирают одесситы, что Одессе нужен символ, символ честности, культурного лидерства, порядочности, человек, которого знают не только в Одессе, но и за рубежом", - сказал он на брифинге в субботу в Одессе.

Зеленский отметил, что такого человека должны знать не благодаря каким-то уголовным делам, а как честного, известного, легендарного человека.

Президент указал, что о кандидате на пост мэра Одессы от "Слуги народа" Олеге Филимонове пишут в газетах, что он "какой-то КВНщик", и это звучит очень обидно.

"Потому что тот, кто "служил" в КВН, знает, что это очень сложно. И представлял Одессу, между прочим, на уровне всех стран СНГ, и были чемпионами. И тогда не говорили, "какой-то там КВНщик", а что это "наш символ и гордость Одессы, это лицо". Кроме того, он профессор и бизнесмен", - пояснил он.

Зеленский считает, что важно, и кто находится в окружении такого человека.

"Я сегодня увидел, кто в его окружении, и знаю его, и его команду. Там есть и бизнесмены, и спортсмены, и культурные деятели. Я уверен, что эти люди не дадут в обиду ваш прекрасный город", - убежден он.

По его мнению, Филимонов – "новое лицо", хотя это понятие и уже часто скептически воспринимается, в том смысле, что "не крал, не брал и за это не сидел".

"У Одессы много за эти годы забрали. И мне кажется, что вернуть это могут люди, прежде всего, порядочные. Я так считаю. Это мое мнение. Я хочу, чтобы нам не было стыдно за кандидата, который идет от нас. А хотят одесситы видеть такого мэра или нет – я не хочу заниматься агитацией и никого уговаривать. Я считаю, что это несправедливо. Мы с любым человеком будем находить контакт. Нам небезразлично, что происходит в Одессе, вообще небезразлично", - подчеркнул президент.

Зеленский считает, что в местной власти Одессы должны быть люди, которые любят этот город, и они могут напрямую позвонить и сказать, что "вот есть проблема, подставьте плечо, поговорите с депутатами, надо выделить какие-то финансы".