Выборы

Выборы

18:11 12.09.2020

Зеленский о рейтингах мэров: люди любят что-то знакомое, но иногда пропускают что-то уникальное и не дают возможность себя проявить

2 мин читать
Зеленский о рейтингах мэров: люди любят что-то знакомое, но иногда пропускают что-то уникальное и не дают возможность себя проявить

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на выборах люди часто голосуют за что-то знакомое и привычное, и поэтому могут пропустить что-то новое и интересное, и не дают возможности таким людям себя проявить.

"Сейчас почти во всех областных городах у мэров рейтинги высочайшие. Люди любят что-то знакомое. Это когда мы приходим к телевизору, садимся на диван, и клацаем. Хотим что-то очень знакомое, а иногда там мы пролистываем что-то уникальное, и не даем возможности кому-то себя проявить. Поэтому я считаю, что судить нужно не потому, как ты там кого-то знаешь, а судить по порядочности, честности, и давать возможность. Потому что Украина уникальная страна, которая дает возможности, и я этому пример", - сказал он на брифинге в субботу в Одессе.

Отвечая на вопрос том, кого он считает национальной элитой, Зеленский отметил, что это она есть не только в политике, и это зачастую является ошибочным восприятием. "Это так говорится - "наши элиты", когда говорят о каких-то политических фигурах. Для меня элита – это необязательно, чтобы знали человека. В политику, как правило, идут люди, которых знают", - указал он.

Зеленский считает, что национальная элита – это врачи, военные, ученые, которые могут не быть широко известны, но делают очень много важного и полезного для Украины и ее жителей.

"Я хотел бы, чтобы такие люди не боялись идти в политику. Но поверьте, найти непросто, чтобы человек был и элитой, и имел национальный рейтинг, у него была узнаваемость", - подчеркнул он.

Теги: #зеленский

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мэром Одессы должен быть человек, символизирующий порядочность и лидерство, считает Зеленский

Зеленский о рейтингах мэров: люди любят что-то знакомое, но иногда пропускают что-то уникальное и не дают возможность себя проявить

Зеленский о рейтингах мэров: люди любят что-то знакомое, но иногда пропускают что-то уникальное и не дают возможность себя проявить

Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020" – Зеленский

Зеленский пообещал назвать владельцев затонувшего возле Одессы танкера Delfi, и из какой они партии, после местных выборов

Советники "Нормандской четверки" еще не обсудили все вопросы и не поставили в них точки, но главное, что сохраняется режим прекращения огня на Донбассе - Зеленский

Вопрос единого номера быстрого реагирования на уровне ОТГ нужно урегулировать законодательно - Зеленский

Вопрос функционирования единого номера быстрого реагирования на уровне ОТГ должен быть урегулирован законодательно - Зеленский

Новая взлетная полоса аэропорта Одессы должны быть введена в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщили Зеленскому

Зеленский в субботу находится в Одесской области с рабочей поездкой

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Черниговской обладминистрации Прокопенко подал в отставку

Полиция открыла два уголовных дела о нарушениях избирательного процесса на Киевщине и Винниччине

Состояние здоровья Балуха стабильно тяжелое, "без неожиданностей" – нардеп Геращенко

На Владимирской горке через неделю появится фонтан со скульптурой архистратига Михаила - Кличко

ЦИК разрешил 15 общественным организациям наблюдать за местными выборами

В Запорожье начаты два уголовных производства по фактам подкупа избирателей и внесения недостоверных данных в реестр избирателей

Избирательный адрес на местных выборах 2020 года в Украине изменили более 98 тыс. избирателей – ЦИК

Мэр Львова просит горожан дать имя главному коту ратуши

Членов теризбиркомов ознакомят с электронным кабинетом ТИК

Адвокаты Порошенко ожидают активизации расследования дел по "Ленинской кузне" и "Прямому каналу"

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА