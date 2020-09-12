Выборы

Выборы

17:29 12.09.2020

Глава Черниговской обладминистрации Прокопенко подал в отставку

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Глава Черниговской обладминистрации Прокопенко подал в отставку

Глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке с должности.

Об этом он сообщил в видео, обнародованном в соцсети Facebook в субботу.

"Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Глава ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый глава ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", - заявил Прокопенко.

"Знаете, есть такая пословица: "В согласии и малые дела растут, а без согласия и большие разрушаются". Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае - он может вредить президенту и нашей политической силе ("Слуга народа" - ИФ). Поэтому я не буду его углублять", - добавил он.

Теги: #черниговская_область #отставка #глава

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