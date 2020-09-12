Выборы

Выборы

17:01 12.09.2020

Полиция открыла два уголовных дела о нарушениях избирательного процесса на Киевщине и Винниччине

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Полиция открыла два уголовных дела о нарушениях избирательного процесса на Киевщине и Винниччине

Правоохранители за минувшие сутки зарегистрировали два уголовных производства по факту нарушений избирательного процесса местных выборов. Всего с 5 сентября открыто 17 таких дел.

Как сообщает в субботу управление коммуникации Национальной полиции Украины, за минувшие сутки поступили 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 12, по 4 – в Луганской и Днепропетровской, по 3 - в Волынской и Кировоградской, по 2- в  Житомирской и Киевской и по одному - в Донецкой, Львовской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения относительно двух уголовных правонарушений – в Винницкой и Киевской областях", - отмечается в сообщении Нацполиции.

Всего с начала избирательного процесса полицейские начали 17 уголовных производств, 13 из них связаны с нарушением избирательного законодательства.

Кроме того, полиция составила три протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Как сообщалось, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

 

Теги: #дела #нарушения #выборы

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