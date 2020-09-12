На Владимирской горке через неделю появится фонтан со скульптурой архистратига Михаила - Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал открытие фонтана со скульптурой архистратига Михаила в парке "Владимирская горка" через неделю.

"Посетил литейное производство, где уже завершили изготовление скульптуры архистратига Михаила, которая станет главным элементом нового фонтана на Владимирской горке. Бронзовые части скульптуры, которые делали отдельно, собрали в единую композицию", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

Он также разместил видео о завершающем этапе работы над скульптурой, которая украсит фонтан.

По словам мэра, на финальной стадии находятся работы по строительству чаши фонтана.

"Открыть новый фонтан планируем через неделю в верхней части парка "Владимирская горка" - за Михайловским Златоверхим собором", - сообщил он.

Кличко подчеркнул, что этот проект меценатский, одобрил его консультационный совет по вопросам охраны культурного наследия при департаменте охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации.

Фонтан со скульптурой архистратига Михаила станет вторым фонтаном среди предусмотренных проектом реконструкции парка "Владимирская горка".

Как известно, архистратиг Михаил считается небесным покровителем Киева.