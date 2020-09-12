ЦИК разрешил 15 общественным организациям наблюдать за местными выборами

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу, 11 сентября, предоставила разрешение еще трем общественным организациям иметь официальных наблюдателей на местных выборах, запланированных на 25 октября.

Как сообщается на сайте ЦИК, рассмотрев соответствующие ходатайства, Центризбирком разрешил иметь официальных наблюдателей следующим общественным организациям: адвокатская фирма "Агент", Всеукраинская общественная организация "Європейський шлях", "Контроль за выборами".

В то же время ЦИК отказал в предоставлении такого разрешения общественной организации "Народ против коррупции", так как вопрос избирательного процесса и наблюдения за ним не принадлежит к ее уставной деятельности, что является нарушением требований избирательного законодательства.

На данный момент разрешение наблюдать за местными выборами ЦИК предоставил 15 общественным организациям.

Как сообщалось, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.