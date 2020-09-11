Членов теризбиркомов ознакомят с электронным кабинетом ТИК

Координатор проектов ОБСЕ в Украине в период с 22 сентября по 3 октября проведет шесть региональных презентаций электронного кабинета для территориальных избирательных комиссий (ТИК), сообщила Центральная избирательная комиссия.

В ЦИК пояснили, что с помощью такого электронного кабинета комиссии смогут проверять протоколы участковых комиссий, формировать отчеты для Центризбиркома, обнародовать данные о результатах голосования на своих сайтах.

В ОБСЕ отметили, что в рамках презентаций планируется профессиональное обсуждение актуальных вопросов установления итогов голосования по новому Избирательному кодексу, собственно презентация электронного кабинета ТИК и курс по кибербезопасности для членов теризбиркомов.

Презентации состоятся в городах Харьков, Днепр, Киев, Львов, Хмельницкий и Николаев.

Среди функций электронного кабинета:

- ввод данных об округе, привязка округов к избирательным участкам;

- ввод данных о зарегистрированных кандидатах с привязкой к округам;

- обработка и проверка данных протоколов участковых избирательных комиссий;

- расчет результатов выборов на основе введенных данных (с учетом особенностей каждой избирательной системы).

Как сообщалось, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.