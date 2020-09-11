Вопрос выборов в условиях Covid-19 требует урегулирования от исполнительной и законодательной власти – член ЦИК

Вопрос проведения местных выборов в Украине в условиях пандемии коронавируса Covid-19 требует решения не только на уровне правительства, но и на законодательном уровне, считает член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.

"Уже на финальной стадии (подготовки – ИФ) проект постановления Кабинета министров Украины, которое будет регулировать отдельные вопросы, касающиеся организации, подготовки и проведения выборов в условиях Covid", - сказал Постивый в ходе открытой дискуссии "Местные выборы 2020: новые возможности и новые вызовы" в пятницу в Киеве.

По его словам, постановление даст ответы на вопросы, в том числе, как голосовать человеку, который пришел с симптомами заболевания на избирательный участок, и как голосовать по месту нахождения избирателя, если там находятся больные на коронавирусную инфекцию.

В то же время Постивый отметил, что постановление не урегулирует все вопросы.

"И, скорее всего, Центральная избирательная комиссия будет обращаться к народным депутатам с определенными предложениями касательно законодательного урегулирования", - сказал член ЦИК.

По его мнению, изменения в законодательстве нужны в контексте оперативной замены членов комиссии накануне и в день голосования, чтобы не блокировать работу как территориальных, так и участковых избирательных комиссий.

Он также считает, что надо поднимать дискуссию с политическими партиями о том, как готовиться к выборам в условиях пандемии.

"У нас уже есть случаи, когда в избирательных комиссиях заболели ее члены. Соответственно, партии должны иметь определенный резерв людей для комиссий", - сказал Постивый.